Руководитель ОПУ указал, что людей заставляют жить без света, воды, отопления и прав.

Российская Федерация специально возвращает временно оккупированные города Украины в Средневековье. Захватчики заставляют людей жить без тепла, воды, газа и связи.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем микроблоге в Twitter.

"Россия в этой войне использует прием "машины времени", отбрасывая целые украинские города в Средневековье. Люди живут без света, связи, тепла, воды и газа. Без прав и законной защиты", - говорится в сообщении.

При этом Ермак отметил, что именно так живут люди в самой России.

"Средневековье" - основная статья экспорта страны-агрессора", - подытожил политик

Как сообщал УНИАН, 8 августа оккупанты опозорились с запуском газоснабжения в Мариуполе. В частности, через час после запуска пропал не только газ, но и вода и электроэнергия.

Позже в Мариупольском городском совете заявили, что в городе не будет качественной питьевой воды и полноценной подачи электроэнергии, поскольку инфраструктура в городе на 90% разрушена российскими оккупантами. Из-за отсутствия специалистов, вместо 220 В оккупанты подают 380, а поврежденные здания и сеть приводят к пожарам в квартирах мариупольцев.

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