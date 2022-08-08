Уже через час после запуска в Приморском районе оккупированного Мариуполя пропал не только газ, но также вода и свет.

В Мариуполе оккупанты пытались восстановить газоснабжение, но опозорились и потерпели фиаско.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Показательный запуск газоснабжения в Приморском районе с красной лентой закончился ожидаемо", - прокомментировал Андрющенко.

По его словам, через час после запуска пропал не только газ, но также вода и электричество.

Также он рассказал, что благодаря эффективным партизанам Мариуполя российским электрикам в Кальмиусском районе сожжен новый трансформатор.

"Кроме того, через криорукость на выходных подан ток в 350 вольт вместо 220 в большинстве районов. Последствия - обезвреженная бытовая техника мариупольцев там, где появилось электричество. Нет более эффективных диверсантов, чем российские строители", - рассказал советник мэра.

Напомним, в оккупированном Мариуполе процветает мародерство и произвол оккупантов. Россияне и" ДНРовцы " не могут поделить награбленное.

В то же время оккупанты проводят срочную эксгумацию тел убитых мариупольцев. Процедура, по словам Андрющенко, принесла "неожиданные результаты": из-за нарушения могил части тел людей растаскивали звери по улицам.

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