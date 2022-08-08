В Мариуполе оккупанты пытались восстановить газоснабжение, но опозорились и потерпели фиаско.
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Показательный запуск газоснабжения в Приморском районе с красной лентой закончился ожидаемо", - прокомментировал Андрющенко.
По его словам, через час после запуска пропал не только газ, но также вода и электричество.
Также он рассказал, что благодаря эффективным партизанам Мариуполя российским электрикам в Кальмиусском районе сожжен новый трансформатор.
"Кроме того, через криорукость на выходных подан ток в 350 вольт вместо 220 в большинстве районов. Последствия - обезвреженная бытовая техника мариупольцев там, где появилось электричество. Нет более эффективных диверсантов, чем российские строители", - рассказал советник мэра.
Напомним, в оккупированном Мариуполе процветает мародерство и произвол оккупантов. Россияне и" ДНРовцы " не могут поделить награбленное.
В то же время оккупанты проводят срочную эксгумацию тел убитых мариупольцев. Процедура, по словам Андрющенко, принесла "неожиданные результаты": из-за нарушения могил части тел людей растаскивали звери по улицам.