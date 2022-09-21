Президент РФ Владимир Путин сегодня объявил о частичной мобилизации в России.

Министр обороны Украины Алексей Резников иронично отреагировал на намерение Кремля мобилизовать 300 тыс. резервистов на войну против Украины.

В Twitter Резников написал, что автомобильный завод "Москвич" планирует за год произвести 300 тыс. машин.

Как отметил Резников, в то же время в Кремле "приняли вызов". РФ будет мобилизовать столько же резервистов, сколько же завод будет производить машин. Вероятно, министр шутил о том, что родственники мобилизованных получат деньги за их смерть, а эти средства россияне часто тратят именно на авто.

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"Российские солдаты гибнут в войне против Украины. Их родственники получат машины в качестве вознаграждения", - подчеркнул Резников.

Министр отметил, что все это свидетельствует о ценности жизни и поддержке экономики в России.

Мобилизация в РФ: что известно о решении Путина

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По его словам, мобилизационные мероприятия в РФ начнутся сегодня, а призыву якобы будут подлежать только военнослужащие, находящиеся в запасе.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.