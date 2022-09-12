Он отметил географическую специфику региона как фактор, который не дает возможности стремительно атаковать.

Контрнаступление защитников Украины на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском, потому что это сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые оккупанты могут использовать как оборонительные траншеи.

Такое объяснение дал министр обороны Украины Алексей Резников для Financial Times.

Он отметил географическую специфику региона как фактор, который не дает возможности стремительно атаковать. К тому же 1200 чеченских вояк было направлено для усиления российских позиций, отметил Резников и добавил, что назначение "кадыровцев" - пугать российских солдат, не давать шанса на дезертирство.

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Контрнаступление ВСУ: что известно

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленный в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, который может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

Как рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов по состоянию на 11 сентября 2022 года ВСУ освободили около 40 населенных пунктов на Харьковщине.