Неудачным визит главы государства считают около четверти опрошенных украинцев.

Почти половина украинцев оценивают визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки как удачный.

Об этом сообщает Социологическая группа "Рейтинг", ссылаясь на результаты последних исследований.

Так, 7% опрошенных ответили, что визит был "очень успешный", еще 41% - что "скорее успешный", "скорее неудачным" назвали визит в Штаты 19% респондентов, "совершенно неудачным" - 9%.

Еще 17% опрошенных сказали, что ничего не знают об этом, 7% - не смогли определиться с ответом.

Читайте такжеВременно поверенная в делах США в Украине рассказала о "химии" между Байденом и ЗеленскимСоциологическая группа "Рейтинг" провела опрос 2-4 сентября. Было опрошено 2500 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность репрезентативности не превышает 2,0%.

Переговоры Байдена и Зеленского прошли в Белом доме 1 сентября. По результатам встречи стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, в частности, о рисках запуска "Северного потока-2", поддержке реформ и вступления Украины в НАТО. В общем, сотрудничество Вашингтона и Киева касается 5 стратегических направлений.

В ответ американское посольство заявило, что поездка Зеленского в США "подтвердила прочность взаимоотношений двух стран".

В то же время критики переговоров утверждают, что Байден недостаточно подготовился к встрече с украинским коллегой. Так, американский сенатор-республиканец Тед Круз констатировал, что Белый дом и дальше отстаивает запуск российского газопровода, игнорируя риск для нацбезопасности не только Украины, а и самих Соединенных Штатов.

"Вместо этого сегодня (встреча президентов состоялась 1 сентября – ред.) президент Байден, в основном на словах, говорил о безопасности Украины, а затем перешел к устойчивой, страстной риторике об изменениях климата и зеленой энергетике. Это размышления для университетской аудитории, а не реальный мир. Солнечные батареи не остановят агрессию России. Это требует решительных действий Америки, направленных на обеспечение энергетической безопасности, целостности и инфраструктуры наших союзников, что является залогом их – и, в конечном итоге, нашей – национальной безопасности", – заявил Круз.

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Автор: Инна Андалицкая