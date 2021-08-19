Рейтинг Зеленского самый высокий в почти 20 областях, выяснили эксперты.

В президентском рейтинге нынешний глава государства Владимир Зеленский лидирует, его больше всего поддерживают в 17 областях.

За нынешнего президента проголосовали бы в случае проведения выборов в ближайшее время 27,2% респондентов (среди тех, кто пойдет на выборы и определился), свидетельствуют результаты опроса "Поколение независимости: ценности и мотивации", проведенного Социологической группой "Рейтинг".

На второй позиций Петр Порошенко – 14,9%, дальше – Юрий Бойко с результатом 10,5%, Юлия Тимошенко – 9,7%, Игорь Смешко – 6,6%, Евгений Мураев – 5,6%, Владимир Гройсман – 5,1%, другие – не больше 4%.

Зеленский лидирует в 17 областях. В Киеве, Тернопольской и Ивано-Франковской областях он делит первенство с Порошенко, в Харьковской – с Бойко. При этом только во Львовской на первое место выходит Порошенко, Винницкой – Гройсман, Донецкой и Луганской – Бойко.

Читайте такжеУкраинцы больше всего не доверяют двум политикам – социологиПо данным опроса, среди поколения независимости каждый второй из тех, кто готов голосовать и определился, выбирает Зеленского. Среди них его результат более чем в 4 раза выше, чем у Порошенко. Высокий рейтинг у Зеленского среди самых младших, которые еще не голосуют (16-17 лет): более 50% выбирают его в целом и почти 70% из тех, кто бы голосовал и определился.

К 30-летию независимости Украины Социологическая группа "Рейтинг" провела первое масштабное социологическое исследование с 20 июля по 9 августа. Методом телефонного интервью было опрошено 20 тысяч респондентов во всех областях страны, кроме временно оккупированных территорий Крым и Донбасса.

В начале февраля 2012 года Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос и выяснила, что если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

На втором месте рейтинга тогда находился Юрий Бойко, за него были готовы отдать голоса 17,1% опрошенных. На третьем месте расположился Петр Порошенко (16,4%). Юлия Тимошенко была четвертой – за нее были готовы проголосовать 12,3% респондентов.

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Авторы: Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк