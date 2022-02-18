Министр отметил, что Украина также находится в постоянном контакте с партнерами.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что разведка внимательно следит за всеми движениями и объектами, которые могут составлять потенциальную угрозу.

Об этом он заявил в Верховной Раде, информирует "НВ".

"Наша разведка видит все движения, которые могут представлять потенциальную угрозу для Украины. Каждый самолет, вертолет или танковое подразделение. Мы на постоянном контакте с нашими международными партнерами", - заявил Резников.

Глава Минобороны добавил, что в России также продолжаются учения Росгвардии Заслон-2022.

"Этот компонент также находится в поле нашего внимания", - сказал он.

Угроза нового нападения России

В течение последних месяцев Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

15 февраля в МО России заявили о отвод части войск к местам постоянной дислокации. Однако ни в НАТО, ни в США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском приграничье.

Вас также могут заинтересовать новости: