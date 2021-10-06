Глава Верховной Рады заявил, что не собирается судиться из-за увольнения его с должности.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что будет судиться в случае лишения его депутатского мандата.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Прямой".

Отвечая на вопрос, пойдет ли он в суд в случае лишения его депутатского мандата, Разумков сказал:

"Да, я буду отстаивать свое право. Потому что это уже не о должности".

По его словам, он не будет обращаться в суд с обжалованием процедуры в случае его увольнения с должности председателя Верховной Рады. А вместо этого он будет отстаивать свое право быть народным депутатом Украины, потому что речь идет о возможности выполнять то, что обещал избирателям, которые избирали его и коллег по парламенту.

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На вопрос есть ли законные основания для лишения его депутатского мандата, Разумков ответил: "Согласно закону - нет, а согласно тому, что происходит в ВР, то всякое может быть".

Отставка Разумкова-что известно

Как сообщал УНИАН, в партии "Слуга народа" 2 октября заявили, что собрали необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова с должности председателя ВР и планируют на этой неделе начать соответствующую процедуру.

5 октября депутаты отстранили Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.

В провластной фракции заявляют, что вопрос отставки спикера будет голосоваться в парламенте в четверг, 7 октября.

Автор: Надя Пришляк