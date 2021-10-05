Спикер считает отстранение его от председательства на заседании парламента незаконным.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что его отставку ускоряют, чтобы он не имел возможности подписать закон об олигархах в том виде, в котором он был принят.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, ускорение его отставки с нарушением Регламента ВР связано с тем, чтобы он не подписывал закон об олигархах и направлял на подпись президенту.

Разумков отметил, что у монобольшинства есть желание, чтобы этот закон был не в том варианте, как его "голосовала Рада, а в котором хочется". В частности речь идет о норме относительно определения, кто является олигархом. В принятом законе есть норма, что СНБО определяет, является ли лицо олигархом, а также норма, которая была принята с поправки Разумкова, что это делает НАЗК.

Спикер считает отстранение его от председательства на заседании парламента незаконным. В то же время он не видит необходимости по этому поводу судиться, потому что это, по его словам, "бороться с ветряными мельницами".

Спикер добавил, что проблема заключается в том, что в парламентско-президентской республике разрушается баланс во власти. Это опасно, потому что такие моменты Украина проходила в 2004 и в 2014 годах, отметил он.

На вопрос журналистов, говорил ли он по поводу своей отставки с президентом Владимиром Зеленским, Разумков ответил, что нет. При этом он добавил, что "вчера видел откуда шел Давид Арахамия", намекая на то, что именно в Офисе президента согласовывались вопрос о его отстранении и отставке.

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Отставка Разумкова: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 октября, Верховная Рада отстранила председателя парламента Дмитрия Разумкова от ведения двух пленарных заседаний. Инициировали отстранение фракция "Слуга народа", а также группы "Доверие" и "Партия "За будущее". "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" это предложение не поддержали.

По словам первого заместителя председателя фракции "СН" Александра Корниенко, 4 октября на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента председатель ВР "пренебрег правом депутатских фракций" на включение в повестку дня вопросов, на которых они настаивали. В "СН" считают, что таким образом спикер грубо нарушил Регламент ВР.

2 октября в "Слуге народа" сообщили, что собрали необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова с должности председателя ВР.

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Принятие закона об олигархах

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Его рассматривали по спецпроцедуре и рассмотрели лишь 13 поправок из представленных 1 тыс. 270.

Ряд депутатов были недовольны специальной процедурой рассмотрения законопроекта, поскольку не имели возможности поставить на рассмотрение парламента свои поправки к законопроекту.

24 сентября в ВР были зарегистрированы 12 проектов постановлений, которые предлагают отменить решение ВР о принятии этого закона, тем самым блокируя возможность его подписания. Авторами 11-ти из них являются представители фракции "Европейская солидарность", а 12-го - представители "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Также 24 сентября председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что во время принятия закона об олигархах возникла коллизия, за него необходимо будет голосовать еще раз, поскольку одновременно приняли три поправки, которые противоречат одна другой.

Автор: Надя Пришляк