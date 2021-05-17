Председатель ВР напомнил, что Медведчук продолжает быть народным депутатом.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал возможности дальнейшей парламентской работы народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Отвечая вопрос, как теперь будет происходить работа в парламенте Медведчука в связи с его домашним арестом, председатель ВР отметил: "Если он находится под домашним арестом, то в зале ВР он участвовать (в работе - УНИАН) не сможет. Потому что это будет нарушением условий ограничений, которые принял суд".

Относительно работы Медведчука в Комитете ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений, членом которого он является, Разумков отметил, что ему пока трудно ответить на этот вопрос.

"Но он продолжает быть народным депутатом. Так как было, например, с Савченко: она находилась в тюрьме, но продолжала быть народным депутатом Украины. Поэтому все остальные свои полномочия он может выполнять, если суд ему это не запретит", - сказал он.

На уточнение, будет ли это возможным, если Медведчук окажется в тюрьме, Разумков ответил: "Возможно. Но из тюрьмы вряд ли у вас будет возможность выполнять большую часть своих полномочий. Статус у вас останется".

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Дело против Медведука и Козаза

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ), проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Промінь» (Луч»).

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

13 мая судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

Козак находится за пределами Украины.

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Автор: Татьяна Поляковская