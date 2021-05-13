Медведчук рассказал, что общался с Козаком после объявления им подозрения о преступлении.

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук рассказал, что нардеп от этой политсилы и его соратник Тарас Козак находится на лечении в Беларуси.

Об этом он сообщает "Громадське".

Виктор Медведчук в зале Печерского районного суда Киева заявил, что знает местонахождение своего коллеги.

"Я знаю, где находится народный депутат Тарас Козак. Он находится на лечении в Беларуси", - сказал он.

Медведчук также рассказал, что общался с Козаком после объявления им подозрения о преступлении, а также заверил, что они не говорили о газовом месторождении "Глубокая" в Черном море.

"Это мой друг, это член политсовета нашей партии, конечно, мы контактируем", - добавил он.

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Подозрение Медведчуку и Козаку: что этому предшествовало

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Проминь».

В тот же день СБУ сообщила, что Козак находится в России.

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Прокуратура просит суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 июля с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

Адвокаты Медведчука просили суд не избирать ему никакой меры пресечения, а в случае, если мера пресечения будет избрана, ограничиться взятием Медведчука на поруки его коллегами из фракции "ОПЗЖ".

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Автор: Олег Давыгора