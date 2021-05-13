Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук рассказал, что нардеп от этой политсилы и его соратник Тарас Козак находится на лечении в Беларуси.
Об этом он сообщает "Громадське".
Виктор Медведчук в зале Печерского районного суда Киева заявил, что знает местонахождение своего коллеги.
"Я знаю, где находится народный депутат Тарас Козак. Он находится на лечении в Беларуси", - сказал он.
Медведчук также рассказал, что общался с Козаком после объявления им подозрения о преступлении, а также заверил, что они не говорили о газовом месторождении "Глубокая" в Черном море.
"Это мой друг, это член политсовета нашей партии, конечно, мы контактируем", - добавил он.
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Подозрение Медведчуку и Козаку: что этому предшествовало
11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Проминь».
В тот же день СБУ сообщила, что Козак находится в России.
12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.
Прокуратура просит суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 июля с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.
Адвокаты Медведчука просили суд не избирать ему никакой меры пресечения, а в случае, если мера пресечения будет избрана, ограничиться взятием Медведчука на поруки его коллегами из фракции "ОПЗЖ".
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