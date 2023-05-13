Давид Арахамия отметил, что голосование парламента еще впереди.

Швейцария официально еще не разрешила реэкспорт своих оборонных технологий. Профильные комитеты лишь поддержали предложение по смягчению правил экспорта.

"В СМИ много неточных трактовок последних решений швейцарских коллег. Начиная от того, что парламент якобы уже принял решение о согласии на экспорт, заканчивая тем, что якобы Швейцария уже направляет нам оружие", - объяснил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram.

По его словам, сейчас профильные комитеты поддержали предложения о смягчении правил экспорта оборонных технологий Швейцарии, а вперед еще голосование в парламенте.

Видео дня

"Нам уже известна дата, когда проекты соответствующих решений будут вынесены на голосование в зале. Работаем над тем, чтобы они были результативными", - подытожил политик.

Реэкспорт швейцарского оружия - что известно

Издание Euronews 13 мая сообщило, что в парламенте Швейцарии якобы разрешили реэкспорт оружия в Украину после апрельского заявления лидера страны о том, что Берн останется "в стороне" от этого вопроса.

Так, обе палаты парламента Швейцарии - Национальный совет и Совет кантонов - проголосовали за внесение изменений в закон о средствах военного назначения. Изменения должны позволить поставки военных материалов в Украину в будущем.

Страна придерживалась нейтралитета в этом вопросе с 1815 года.

Вас также могут заинтересовать новости: