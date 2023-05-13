В частности, были внесены изменения в закон о средствах военного назначения. Ранее страна сохраняла "нейтральность" в это вопросе с 1815 года.

В парламенте Швейцарии разрешили реэкспорт оружия в Украину после апрельского заявления лидера страны о том, что Стокгольм останется "в стороне" от этого вопроса. Как известно, страна имеет "нейтральный" статус в мировой политике с 1815 года.

Об этом сообщает Euronews. В частности, обе палаты парламента Швейцарии - Национальный совет и Совет кантонов - проголосовали за внесение изменений в закон о средствах военного назначения. Изменения должны позволить поставки военных материалов в Украину в будущем.

Ранее этот закон запрещал передачу вооружения и боеприпасов из Швейцарии третьим странам. Соответственно, до сегодняшнего дня закупленное оружие и боеприпасы из-за рубежа не могли передаваться странам, находящимся в состоянии вооруженных конфликтов.

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Швейцария в прошлом отказалась одобрить запрос Германии на поставку снарядов для немецкого зенитного танка Gepard.

Как сообщало издание SwissInfo 12 мая, после месяцев отказа реэкспортировать швейцарское оружие в Украину, парламентский комитет по политике безопасности рекомендовал ослабить экспортный контроль над вооружениями.

Такие страны как Испания, Дания и Германия более года просили Швейцарию разрешить экспорт вооружения в Украину.

В четверг комитет поддержал два решения с целью ослабления правил реэкспорта швейцарского вооружения.

Одно решение касается отмены ограничений на экспорт военных средств "в особых случаях и в случае необходимости обеспечения национальной безопасности".

Второе - может позволить поставки оружия в страны, которые "преданы нашим ценностям и имеют схожий экспортный контроль как в Швейцарии".

Покупатели могут реэкспортировать швейцарское вооружение после пяти лет, при определенных условиях. Реэкспорт в страны, которые грубо нарушают права человека или создают риски для гражданского населения, будет заблокирован. Это должно позволить реэкспорт оружия швейцарского производства в Украину, но не в Россию.

Отметим, что страна сохраняла "нейтральность" в вопросе экспорта оружия третьим странам с 1815 года.

В апреле Швейцария отказалась поставлять оружие Украине

Как сообщал УНИАН, в апреле президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что его страна не будет нарушать свои законы о нейтральном статусе государства ради поставки оружия Украине. Он подчеркнул, что Швейцарию "нельзя просить нарушать наши собственные законы", призывая разрешить реэкспорт швейцарского оружия в Украину. По словам Берсета, дискуссии о позиции Швейцарии по реэкспорту оружия в Украину продолжаются, но в настоящее время о таких поставках не может быть и речи. Он сослался на швейцарский закон, который "ясно об этом говорит".

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