Примерно 5% пока не определились, 40% были либо "против", либо "скорее против" такого шага.

Швейцарцы поддерживают предоставление разрешения третьим странам передавать Украине вооружение и боеприпасы швейцарского производства.

По итогам опроса, проведенного Цюрихским институтом изучения общественного мнения "Сотомо", 55% респондентов ответили, что они были бы "за" или "скорее за" выдачу Берном разрешений третьим странам осуществлять реэкспорт боеприпасов и вооружений в Украину.

Примерно 5% пока не определились, 40% были либо "против", либо "скорее против" такого шага.

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Негативное отношение по этому вопросу наблюдается среди тех, кто голосует с правых или правоцентристских позиций и поддерживает, например, Швейцарскую народную партию (SVP): 74% ее сторонников отвергли предложение о либерализации правил и условий экспорта военных материалов и товаров двойного назначения.

Война в Украине: позиция Швейцарии

Швейцария, несмотря на свой нейтральный статус, вводила санкции против Москвы. Последний пакет ограничений был утвержден в конце января.

Вместе с тем Швейцария несколько раз отклоняла запрос Германии на разрешение реэкспортировать произведенные в Швейцарии боеприпасы в Украину.

Также сообщалось, что Швейцария на законодательном уровне сможет принять решение о реэкспорте своих боеприпасов.

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