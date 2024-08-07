Представитель ГУР сделал заявление о разрыве Чадом дипломатических отношений с Украиной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины не делало заявлений по поводу причастности Киева к разгрому бойцов российской частной военной компании "Вагнер" в Мали. Об этом в комментарии Financial Times относительно разрыва африканской страной Нигер дипломатических отношений с Киевом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

Как известно, военная хунта Нигера накануне заявила, что "немедленно" разорвет отношения с Украиной, обвинив Киев в поддержке "террористических" групп. Там ссылались на якобы слова Юсова о том, что Киев поддерживал повстанцев-туарегов, которые взяли на себя ответственность за смертоносную атаку на границе Мали и Алжира, при этом "боевики получили всю необходимую информацию" от украинской разведки.

Ранее власти Мали решили разорвать отношения с Киевом. В Министерстве иностранных дел Украины назвали это решение "недальновидным и поспешным" и отрицали, что страна сыграла какую-либо роль в нападении повстанцев-туарегов.

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"Разрыв дипломатических отношений является символическим поражением для Украины, которая пыталась получить поддержку в Африке, борясь с полномасштабным вторжением России. Многие африканские страны были нейтральными в войне или, как Мали, Нигер и Буркина-Фасо, поддержали позицию России", - пишет издание.

Разрыв Нигером дипломатчиных отношений с Украиной

Нигер разрывает дипломатические отношения с Украиной. С соответствующим заявлением на телевидении выступил представитель правительства Амаду Абдраман. В Нигере предупредили, что решение о прекращении отношений вступает в силу немедленно.

В стране также заявили, что передают этот вопрос в Совет безопасности Организации Объединенных Наций "с целью вынесения решения по украинской агрессии".

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