Поскольку экс-президент скрывается на территории страны-агрессора, такое решение дает право стороне обвинения проводить досудебное расследование в отсутствие Януковича.

Суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Дело идет об уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении митингующих в феврале 2014 года на Майдане в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Поскольку экс-президент пока скрывается от органов следствия и суда на территории страны-агрессора - Российской Федерации, такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении него в его отсутствие (in absentia)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший глава государства, желая прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывания у власти, использовал имеющиеся полномочия президента и действовал в составе организованной группы совместно с бывшими главой СБУ и министром внутренних дел.

Читайте такжеЧехия предложила защиту белорусской легкоатлетке, которую пытались вывезти в МинскНе позднее 18 февраля 2014 года он организовал применение работниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов.

"Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части г. Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, в том числе к противоправному причинению смерти 62 лицам. Подозреваемому инкриминируется организация в составе преступной группировки, в которую входили экс-руководители правоохранительных органов и другие бывшие высокопоставленные лица, с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышение сотрудниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также организация террористического акта", - пояснили в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Илья Кива выразил сожаление о том, что его вместе с активистами Евромайдана беглый экс-президент Виктор Янукович не давил тяжелой техникой.

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Автор: Леся Лещенко