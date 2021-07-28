Соответствующие меры пресечения сторона обвинения просит выбрать по делу о завладении резиденцией "Межигорье".

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура просят суд арестовать экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра Януковича.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, соответствующее ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сторона обвинения направила в Высший антикоррупционный суд сегодня.

В ведомстве напомнили, что Януковичи являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением.

Действия экс-президента квалифицированы по ч.5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, его сына - по ч.5 ст.27 (пособничество) ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209 УК.

Читайте такжеКива сожалеет, что Янукович в 2014 году не дал его танкомОтмечается, что НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1,5 тыс. томов.

Дело по "Межигорью"

В январе 2021 года Апелляционная палата ВАКС отказала Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей Януковича по делу о завладении "Межигорьем".

Имущество государственной резиденции "Межигорье" в Вышгородском районе Киевской области, где с 2010-го по 2014 год проживал Янукович, было арестовано Печерским райсудом в июле 2015 года.

В начале июля 2018 года Печерский райсуд Киева передал "Межигорье" в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными в результате коррупционных и других преступлений (АРМА).

Автор: Антонина Доломанжи