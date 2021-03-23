Скандал возник после поддержки группой нардепов из "Голоса" решения Рады о направлении в Конституционный суд законопроекта о назначении и увольнении директоров НАБУ и ГБР.

16 марта ряд депутатов из фракции «Голос» впервые вразрез с позицией партии проголосовали за провластный законопроект. По мнению их коллег по фракции, таким образом они поддержали «атаку на антикоррупционные органы». В связи с этим политсовет партии на прошлой неделе собрался на обсуждение этого голосования. Однако о расколе фракции, по словам ее председателя Ярослава Железняка, говорить рано.

Нардеп от фракции Ярослав Юрчишин объяснил УП, что ряд представителей "Голоса" проголосовали за направление в КСУ законопроекта о порядке назначения на должности и освобождения от должностей директоров НАБУ и ГБР. И после этого политсовет якобы предупредил ряд нардепов об изгнании, если они еще раз "нанесут вред партии".

"Несмотря на нанесенный существенный ущерб репутации, политическим интересам "Голоса" в результате голосования Соломии Бобровской, Романа Лозинского, Ольги Стефанишиной, Александры Устиновой, Владимира Цабаля, Ярослава Юрчишина "за" принятие в целом законопроекта №5133, отказаться от персональных дисциплинарных санкций в отношении вышеуказанных членов партии. В случае повторного совершения публичных политических действий, которые грубо противоречат политической позиции... или наносят существенный вред репутации партии, политический совет должен поставить вопрос об... исключении таких лиц из партии», - говорится в протоколе заседания политсовета, передает УП.

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В пресс-службе «Голоса» рассказали УП, что партия систематически выступала против увеличения полномочий президента, в том числе в вопросах назначения глав ГБР и НАБУ. Именно поэтому такое голосование, по их мнению, является нарушением последовательности позиции партии.

«На прошлой неделе Политсовет партии обсуждал вопрос поддержки некоторыми членами фракции в ВР провластного законопроекта 5133, который ограничивает субъектность НАБУ и ГБР и делает президента фактически хозяином этих ведомств», - отметили там.

Сегодня в эфире телеканала Украина 24 председатель фракции «Голос» Ярослав Железняк прокомментировал разногласия во фракции.

«Я бы не делал трагедии из этой ситуации, не делал апокалиптических сценариев. Действительно, некоторые депутаты проголосовали за этот законопроект. Это происходит вразрез с позицией партии, мы никогда вразрез не голосовали подобных законопроектов. Именно поэтому политическая партия Голос, соблюдая свои внутренние процедуры, обратилась к контрольно-ревизионной комиссии, чтобы они изучили этот факт голосования по 6 членам партии, которые голосовали», - сказал он.

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Железняк подчеркнул, что решение об исключении депутатов не принималось.

«В принципе, здесь в заключение можно сказать одно — никакого решения об исключении отдельных народных депутатов ни из фракции, ни из партии не принималось. Я уверен, что на основе демократических механизмов в нашей партии мы сможем изучить ситуацию и дать ответ, почему было такое голосование», - добавил нардеп.

Напомним, 16 марта Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект об изменениях в Конституцию, который касается порядка назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР. За постановление № 5133-П проголосовали 267 народных депутатов.

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Автор: Денис Прядко