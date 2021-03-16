Проектом предлагается установить, что парламент дает согласие на назначение на соответствующие должности по результатам конкурсного отбора.

Верховная Рада Украины включила в повестку дня сессии и направила на заключение Конституционного суда проект закона о внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины (относительно порядка назначения на должности и увольнения с должностей директоров НАБУ и ГБР) (№5133).

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление №5133/П проголосовали 267 народных депутатов из 381 зарегистрированных в сессионном зале.

При этом, ни одного голоса "за" не дали "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Законопроектом в статье 85 Конституции предлагается установить, что к полномочиям ВР относится предоставление согласия на назначение на должность по результатам конкурсного отбора и увольнение с должности президентом Украины директора НАБУ и директора ГБР.

В то же время в статье 106 Конституции предлагается предусмотреть, что президент в порядке, определенном законом, назначает на должность и освобождает от должности с согласия ВР директоров НАБУ и ГБР, с отбором кандидатур на должность на конкурсной основе.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, такой особый порядок "обеспечит максимальную независимость указанных государственных правоохранительных органов, не нарушая баланса конституционных полномочий главы государства и парламента Украины".

Как отметил во время рассмотрения вопроса представитель президента в КС, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, который является одним из авторов законопроекта, порядок проведения конкурсного отбора будет разработан позже.

"После того, как КС даст соответствующее положительное заключение и мы примем этот законопроект, мы с вами совместными усилиями специально созданной рабочей группой разработаем наиболее эффективный правовой механизм проведения конкурса на занятие должностей директора НАБУ и директора ГБР", - сказал он.

Скандал вокруг назначения Сытника директором НАБУ

Конституционный суд в прошлом году признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором НАБУ и положения закона о НАБУ в части участия президента в подборе и назначении директора Бюро (решение от 28 июля и 16 сентября 2020 года соответственно).

16 декабря решение Конституционного суда от 16 сентября вступило в силу. Тогда министр юстиции Денис Малюська объяснил, что это не меняет статуса ни директора НАБУ Сытника, ни самого бюро.

15 февраля Кабмин одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины" (№5070), который, среди прочего, вводит новую процедуру избрания директора НАБУ. 16 февраля проект закона был зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроектом предусмотрено, что при проведении конкурсного отбора кандидатов на должность нового директора НАБУ его полномочия будет выполнять первый заместитель.

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин убежден, что в случае принятия парламентом законопроекта с положением об увольнении Сытника, отношения Украины с МВФ, США и ЕС существенно ухудшатся.

В свою очередь в НАБУ заявили, что принятие правительственного законопроекта №5070 лишит бюро институциональной независимости.

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Автор: Таня Поляковская