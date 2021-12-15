Законодатели США считают, что угрозы санкциями и дипломатические меры не убедят Путина воздержаться от возможной новой агрессии.

Законодатели США призвали Белый дом ускорить поставки оружия Украине.

Об этом сообщило агентство "Голос Америки".

Отмечается, что в делегацию Конгресса, посетившую Киев в эти выходные, вошли законодатели от обеих ведущих партий США: демократы Рубен Галлего, Салуд Карбаджал, Сет Мултон; республиканцы Джо Уилсон, Майкл Волц.

Конгрессмены встретились с украинскими должностными лицами оборонной сферы, а также наблюдали за учениями.

Читайте такжеГотовы к новым санкциям: в ЕС предупредили Россию о больших затратах в случае дальнейшей агрессии против УкраиныПосле визита конгрессмены заявили, что ситуация вызывает "значительное беспокойство" и призвали Белый дом ускорить поставки оружия украинским Вооруженным Силам.

"Думаю, честно говоря, обещания жестких действий после вторжения не много сделают, чтобы изменить расчеты Путина", – заявил конгрессмен-республиканец Майк Волц.

"Выглядит так, что Путин это делает, потому что знает, что ему может это сойти с рук", – добавил Волц.

Демократы, принявшие участие в визите, также призвали Белый дом к действиям, которые бы дали практически немедленно понять России влияние вторжения.

"Нужно четко объяснить, как предоставленное нами оружие повлечет за собой большие потери среди русского войска в первый же день, а не со временем. Не только убедить их, или попытаться убедить, что оккупация будет мучительной, а указать, что масштабное вторжение сразу будет трудно принять", – сказал конгрессмен Сет Мултон.

Законодатели также выразили убеждение, что в отличие от 2014 года, когда Россия провела вторжение и оккупировала Крым, украинские войска теперь готовы оказать жесткое сопротивление, если Путин пришлет российские войска. Они, однако, заявили, что не стоит думать, что украинское войско долго будет держаться.

"Думаю, что мы должны немедленно работать, чтобы создать возможности для мощного сопротивления в непривычной войне", – заявил демократ Рубен Галлего.

Законодатели призвали Белый дом ускорить поставку оружия Украине, включая ракеты "корабль-берег" и противовоздушные ракеты, а также больше "Джавелинов".

Напомним, на днях стало известно, что США отложили доставку дополнительной военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.

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Автор: Инна Андалицкая