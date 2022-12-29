Андрей Ермак после таких ребусов получает много звонков с вопросами.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, для чего в социальных сетях загадочно пишет всевозможные позитивные сообщения, используя смайлики.

"Почему я стал это делать?.. Я думаю, что во-первых важно людям давать надежду. Очень важно даже к серьезным вещам относиться с позитивом. Плюс все мы когда-то были фанатами кроссвордов, ребусов и так далее", - сказал Ермак в интервью телеканалу "1+1".

Ермак признался, что ему помогают придумывать креативные сообщения помощники. Он также заявил, что прекращать интриговать не собирается, потому что под загадочными ребусами скрываются позитивные новости.

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Ермак добавил, что после таких ребусов получает много звонков с вопросами, но он все равно секрет не выдает.

Напомним, что на страницах в соцсетях, которые ведет глава ОП, регулярно публикуются зашифрованные с помощью эмоджи сообщения, которые каждый понимает по-своему.

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