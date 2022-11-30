ЧВК "Вагнер" сгоняет на Бахмутское направление завербованных зэков с надеждой ослабить украинскую оборону. За их спинами стоят кадровые военные РФ.
Как заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, ежедневно под Бахмутом происходит одна и та же картина. Зэки для ЧВК "Вагнер" - "мясо".
"Их словно "мясо" везут на позиции без оружия. Затем так называемые "верблюды" это оружие подвозят уже перед приказом бежать вперед. Они получают автомат, без броников и касок, и совершают набеги на наши позиции. Они-это российские зэки, которых вербует "Вагнер", - отметил Ермак.
По его словам, ежедневно "Вагнер" гонит в бой сотни таких людей в надежде, что им удастся ослабить украинскую оборону. За спинами этого "мяса" стоят кадровые российские военные.
"Ничего не меняется в орде. Люди там были всегда, такими и оставаться пока не поднимут голову", - отметил Ермак.
Что происходит под Бахмутом
28 ноября в Восточной группировке войск сообщили, что Бахмут является эпицентром главной битвы за Украину.
По данным Американского института изучения войны, российские войска продвинулись к югу от Бахмута, однако у них не получится окружить город.
В полиции Донецкой области сообщали, что в городе остается более 300 детей.
Офицер батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии Украины Андрей Ильенко говорит, что россияне усилили обстрелы, однако город, как и основные трассы, под контролем украинской армии.