Оружие подвозят так называемые "верблюды" перед приказом бежать вперед.

ЧВК "Вагнер" сгоняет на Бахмутское направление завербованных зэков с надеждой ослабить украинскую оборону. За их спинами стоят кадровые военные РФ.

Как заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, ежедневно под Бахмутом происходит одна и та же картина. Зэки для ЧВК "Вагнер" - "мясо".

"Их словно "мясо" везут на позиции без оружия. Затем так называемые "верблюды" это оружие подвозят уже перед приказом бежать вперед. Они получают автомат, без броников и касок, и совершают набеги на наши позиции. Они-это российские зэки, которых вербует "Вагнер", - отметил Ермак.

По его словам, ежедневно "Вагнер" гонит в бой сотни таких людей в надежде, что им удастся ослабить украинскую оборону. За спинами этого "мяса" стоят кадровые российские военные.

"Ничего не меняется в орде. Люди там были всегда, такими и оставаться пока не поднимут голову", - отметил Ермак.

Что происходит под Бахмутом

28 ноября в Восточной группировке войск сообщили, что Бахмут является эпицентром главной битвы за Украину.

По данным Американского института изучения войны, российские войска продвинулись к югу от Бахмута, однако у них не получится окружить город.

В полиции Донецкой области сообщали, что в городе остается более 300 детей.

Офицер батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии Украины Андрей Ильенко говорит, что россияне усилили обстрелы, однако город, как и основные трассы, под контролем украинской армии.

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