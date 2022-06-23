Страна готова предоставить суверенные гарантии для страхования судов.

Власти Великобритании готовы помочь Украине с разминированием побережья Чёрного моря и вывозом зерна.

Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

По словам британского премьера, страна готова предоставить суверенные гарантии для страхования судов, которые будут вывозить зерно из украинских портов.

"Я не хочу вдаваться в технические или военные подробности, но вы можете вспомнить, что мы уже сделали, поставив вооружение для защиты украинцев. И мы говорим с ними на техническом уровне, чтобы помочь разминировать Одессу", - отметил Джонсон в интервью Reuters.

Напомним, по данным Минагро, украинский агроэкспорт требует увеличения количества зерновозов и открытия новых логистических коридоров. Не менее важным остается вопрос нового урожая и временного хранения украинского экспорта.

Отмечается также, что сегодня почти половина зерна, экспортируемого из Украины, идет по Дунаю в Констанцу.

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