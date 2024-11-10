По словами Туска, "в ближайшее время" возможно объявлении даты прекращения огня в Украине.

Война идет на украинской земле, поэтому именно Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру.

Такое заявление в комментарии УНИАН сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"Благодарны Премьер-министру Польши Дональду Туску за подтверждение преданности принципу "ничего об Украине без Украины". Украинская сторона последовательно и твердо подчеркивает необходимость неукоснительного соблюдения этого принципа. В интересах всех миролюбивых государств - справедливое завершение российской агрессии против Украины с уважением к суверенитету и территориальной целостности нашего государства, международного права, целей и принципов Устава ООН", - сказал Тихий.

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Мирные переговоры: что известно

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что уже вскоре от США могут поступить декларации о дате прекращения огня в Украине. Кроме того, в тексте может присутствовать информация и о гарантиях безопасности для Киева. В то же время он заявил, что "решения по войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

Ранее советник Дональда Трампа Брайан Ланзу заявил, что новая администрация США сосредоточится на мире в Украине, а не возвращении территорий Киевом. Он также призвал Зеленского предоставить "реалистичный план мира".

Впоследствии издание Reuters отметило, что Ланзу говорил об идее окончания войны в Украине не от имени Трампа. Там в частности добавили, что пока он не работает в команде будущего президента США.

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