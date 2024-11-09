Советник избранного президента США говорит, что Украина должна быть сосредоточена на мире, а не на возвращении территорий.

Администрация избранного президента США Дональда Трампа сосредоточится на достижении мира в войне в Украине, а не на возвращении оккупированных территорий. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на советника Трампа Брайана Ланзу.

По его словам, Белый дом попросит президента Украины Владимира Зеленского представить его версию "реалистичного видения мира".

"И если президент Зеленский садится за стол и говорит: ну, мы можем иметь мир, только если у нас будет Крым, он показывает нам, что он несерьезен", - сказал Ланза.

Видео дня

Издание напоминает, что Трамп постоянно заявлял, что его приоритетом является прекращение войны и остановка истощения ресурсов США. Оппоненты обвинили его в приверженности к российскому правителю Владимиру Путину и заявили, что его подход к войне означает капитуляцию для Украины и поставит под угрозу всю Европу.

Как сказал советник Трампа, возвращение Крыма Украине нереалистично и "не является целью Соединенных Штатов":

"Когда Зеленский говорит, что боевые действия прекратятся только после возвращения Крыма, у нас есть новость для президента Зеленского: Крыма больше нет. И если вашим приоритетом является возвращение Крыма и борьба американских солдат за возвращение Крыма, делайте это сами".

По словам Ланзы, он чрезвычайно уважает украинский народ, но приоритетом США является "мир и прекращение убийств".

"То, что мы собираемся сказать Украине, - что вы видите как реалистичное видение мира? Это не видение победы, но это видение мира. И давайте начнем искренний разговор", - пояснил советник Трампа.

Отношения США и Украины - последние новости

На днях Владимир Зеленский сделал заявление о мирном плане Трампа. По его словам, быстрое окончание войны, которое обещал новоизбранный президент США, обязательно будет означать определенные потери для Украины.

Как сказал Зеленский, "мы хотим справедливого окончания войны".

Вас также могут заинтересовать новости: