Главнокомандующий ВСУ пообщался по телефону с командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи.

Ситуация на фронте остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Об этом в телефонном разговоре с командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, он проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта.

"Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Враг, используя свое численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях", - отметил Сырский.

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Он подтвердил, что Киев имеет многочисленные данные о подготовке северокорейских военнослужащих к участию в боевых действиях на стороне российских войск:

"В ходе разговора американская сторона подтвердила неукоснительное соблюдение взятых обязательств по обеспечению Сил обороны Украины задекларированной номенклатурой вооружения и военной техники".

Война в Украине - последние новости

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель публично призвал разрешить Украине бить по военным объектам в РФ. По его словам, Украина нуждается не в аплодисментах за храбрость, а в танках, истребителях, ПВО и снарядах для дальнейшей защиты от российской агрессии.

Как сказал Боррель, "недостаточно сбивать "стрелы", потому что надо атаковать "лучников".

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