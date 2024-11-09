Комментируя публикации СМИ относительно мирного плана Трампа по Украине, чиновник отметил, что такой план, вероятно, только на стадии подготовки.

В ближайшее время от Соединенных Штатов Америки могут поступить декларации относительно даты прекращения огня в Украине и гарантий безопасности.

Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет "Польское радио". Комментируя публикации СМИ относительно мирного плана Трампа по Украине, чиновник отметил, что такой план, вероятно, только на стадии подготовки.

По его мнению, в ближайшее время можно ожидать декларации, в частности относительно даты прекращения огня, на какой границе оно будет действовать, и гарантий безопасности для Украины, говорится в материале.

Видео дня

"Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньше вмешательства США в украинские дела", – пояснил Туск, добавив, что "решения по войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

Мир в Украине: другие новости

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что идеи о прекращении огня без предоставления Украине гарантий безопасности могут привести к дальнейшей оккупации и разрушению Украины российскими захватническими войсками. По его словам, Украина уже имела опыт режимов прекращения огня с 2014 года, и Россия всегда те договоренности нарушала.

Ранее издание The Guardian призвало не надеяться на мирный план Трампа. Авторы писали, что даже если Трамп попытается найти компромиссное решение для Киева и Москвы, далеко не факт, что он сможет это сделать.

Вас также могут заинтересовать новости: