Ланза не работает на президента Трампа и не говорит от его имени.

Советник Дональда Трампа Брайан Ланза, который заявил, что Украине стоит думать о завершении войны, а не о возвращении территорий, не говорил от имени команды избранного президента США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя "переходной администрации" Трампа.

Издание напоминает, что Ланза работал на избирательную кампанию Трампа, но сейчас он не работает на будущего главу Белого дома.

"Брайан Ланза был подрядчиком кампании. Он не работает на президента Трампа и не говорит от его имени, - сказал собеседник издания.

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Заявление Брайана Ланзы относительно войны в Украине

Как сообщал УНИАН, советник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза в интервью ВВС заявил, что новый глава Белого дома хочет от Киева новый подход к завершению войны. По его словам, Украина должна быть сосредоточена на мире, а не на возвращении территорий.

Как сказал Ланза, "когда Зеленский говорит, что боевые действия прекратятся только после возвращения Крыма, у нас есть новость для президента Зеленского: Крыма больше нет".

Ранее Владимир Зеленский сделал заявление о мирном плане Трампа. По его словам, быстрое окончание войны, которое обещал новоизбранный президент США, обязательно будет означать определенные потери для Украины.

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