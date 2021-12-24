В сети появился анонс нового интервью пятого президента Украины.

"5 канал" анонсировал новое интервью пятого президента Украины и председателя политической партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Одной из тем, судя по анонсу, стало подозрение бывшему главе государства в госизмене и содействии террористическим организациям.

"Но это безумие. Я - пятый президент государства. Вы должны иметь перед тем, как что-то провозглашать, убедительные доказательства и для общества, и для наших международных партнеров. Я приеду - поговорим", - заявил в 19-секундном анонсе Порошенко.

Полное интервью канал обещает выпустить "уже скоро".

Подозрение Порошенко в госизмене

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в ГБР заявили, что Петр Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Читайте такжеЗеленский впервые прокомментировал подозрение Порошенко в госизменеПроизводство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в этом производстве уже сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

20 декабря Порошенко, который находится за границей, объявили о подозрении в совершении государственной измены и содействие деятельности террористических организаций.

Пятый президент в свою очередь записал видеообращение, в котором заявил, что вернется в Украину в январе. В ролике Порошенко рассказал, что сейчас находится в Варшаве, где запланированы встречи с польскими и европейскими политиками, и намерен вернуться в Украину "по собственному графику".

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