Присутствие защитников нардепа в кабинетах следователей не имело никакого смысла, отметили в Государственном бюро расследований.

В Государственном бюро расследований сообщили о причинах недопуска адвокатов экс-президента, народного депутата Петра Порошенко в ведомство.

Об этом говорится в комментарии ГБР.

"На сегодня в ГБР вызван народный депутат Украины Петр Порошенко. Если бы он прибыл в определенное время, его адвокаты имели бы возможность сопровождать депутата на законных основаниях. Без подозреваемого следователи не могли совершать никаких процессуальных действий, а потому присутствие адвокатов в кабинетах следователей не имело никакого смысла", – говорится в комментарии.

При этом в ГБР отметили, что в связи с этим не произошло ни одного нарушения закона из-за недопуска адвокатов Порошенко на режимную территорию бюро.

В то же время отмечается, что адвокаты не были лишены профессионального права на подачу адвокатских запросов, заявлений, жалоб, ходатайств, других правовых документов.

"В случае поступления таких документов, Государственное бюро расследований рассмотрит их в порядке и сроки, установленные действующим законодательством", – добавили в ведомстве.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что его вместе с коллегами не пустили в ГБР, куда они пришли, поскольку их подзащитного вызвали для участия в проведении следственных и процессуальных действий на 10:00.

Читайте такжеСША отреагировали на подозрение ПорошенкоНапомним, 17 декабря в ГБР заявили, что Петр Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

По данным следствия, всего было закуплено угля на общую сумму около 1,5 млрд грн.

Того же дня стало известно, что Порошенко выехал за границу.

20 декабря в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично Порошенко, уведомление направили по месту жительства, регистрации и месту работы.

Также в ГБР заявили, что повторно вызвали Порошенко на допрос на 23 декабря на 10.00.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

В частности, Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

Сам Порошенко заявил, что вернется в Украину в первой половине января 2022 года.

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