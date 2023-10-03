Принятие бюджета США без поддержки Украины в нем может быть сигналом о проблемах в будущем.

Отсутствие финансирования помощи Украине во временном бюджете США, принятом в конце прошлой недели, показало очевидность раскола внутри Республиканской партии США. Ближайшие месяцы будут критическими в вопросе поддержки Киева, пишет Politico.

По словам авторов публикации, прошедшая неделя стала грубым пробуждением для республиканцев, которые поняли глубину внутренних разногласий. Жертвой этих разногласий в частности стала Украина, и лидеры Сената сейчас пытаются минимизировать ущерб после отказа Украине в помощи.

Поговорив с более чем дюжиной американских законодателей и их помощников в обеих партиях, Politico пришла к выводу, что следующие три месяца имеют решающее значение для исправления ситуации. Проукраински настроенная часть республиканцев сигнализирует, что лучший способ гарантировать Украине необходимое оружие - это принятие полноценного бюджета США на весь финансовый год, чтобы избежать новых баталий в Сенате по каждому новому пакету помощи.

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По словам собеседников издания, даже дружественные Украине республиканцы голосовали в субботу за временный бюджет без помощи Украине лишь для того, чтобы избежать так называемого "шатдауна" – режима тотальной экономии, который вводится в США в случае, если госбюджет не был принят своевременно.

Таким образом, помощь Украине должна быть предусмотрена в полноценном, или очередном временном бюджете, который планируют принять в ноябре. В худшем случае Украину сдвинут аж на конец года.

"Однако некоторые восприняли пренебрежительное отношение к помощи Украине в новом законе о финансировании как знак будущего", – отмечает Politico.

Американский бюджет без Украины

Как рассказывал УНИАН, в минувшие выходные в США приняли временный бюджет на 45 дней после того, как демократы и республиканцы не смогли договориться о том, куда направить расходы. Жертвой этого спора в частности стала и Украина, ведь во временном бюджете вовсе не предусмотрено никакой помощи Киеву.

Между тем украинские дипломаты уверяют, что на текущий момент еще рано прибегать к панике. Во-первых, та помощь, которая уже была выделена бюджетом предыдущего периода, будет поступать в Украину согласно плану. Во-вторых, сейчас ведется активная работа над тем, чтоб в новом бюджете США таки появились новые расходы на поддержку украинцев.

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