Сейчас речь идет о наличии около 1,6 млрд. дол. США на оборонку для Украины и 1,23 млрд. дол. США прямой бюджетной поддержки, а также средства на гуманитарные и энергетические проекты.

Принятие временного бюджета США, в котором нет новых расходов на поддержку Украины, не повлияет на уже согласованную ранее помощь. Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в социальной сети Facebook.

"Ситуация с временным бюджетом США не остановит поступления помощи в Украину, которая была объявлена ранее", - подчеркнул Николенко.

Как отметил спикер МИД, сейчас это около 1,6 млрд. дол. на оборонку и 1,23 млрд. дол. прямой бюджетной поддержки, а также средства на гуманитарные и энергетические проекты.

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"А вот "шатдаун" американского правительства мог бы иметь негативное влияние на воплощение текущих программ для Украины", - убежден дипломат.

В то же время, сейчас украинская власть активно работает с американскими партнерами, чтобы новое бюджетное решение США, которое будет наработано в течение следующих 45 дней, включало новые средства для помощи Украине.

"Не забываем, что в США сейчас продолжаются внутриполитические дискуссии, связанные с американским политическим процессом. Поддержка Украины остается непоколебимо прочной как в администрации США, так и в обеих партиях и палатах Конгресса США, а главное — среди американского народа", - отметил Николенко.

Временный бюджет в США

Как сообщал УНИАН, на протяжении последних недель в США обострился внутриполитический кризис на фоне фактического начала предвыборной президентской кампании. Из-за позиции части республиканцев, выступающих за резкое сокращение расходов бюджета, в том числе и на помощь Украине, Конгресс не смог вовремя принять государственный бюджет на следующий финансовый год, стартующий 1 октября.

Из-за этого стране грозил так называемый "шатдаун" - резкое сокращение бюджетных расходов и фактическая остановка работы части государственного аппарата. Подобные ситуации для США являются условной нормой и случаются раз в несколько лет. На этот раз, чтобы избежать шатдауна, в Конгрессе договорились принять временный бюджет на 45 дней, в котором предусмотрены только самые необходимые расходы.

Полноценный бюджет, куда должно войти финансирование помощи Украине, должны принять за эти 45 дней, или угроза шатдауна повторится.

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