В частности, не прошло предложение о том, чтобы ежегодно принимать решение о выделении конкретных сумм из выделенных 50 млрд евро макрофинансовой поддержки для Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что Венгрия не сможет ветировать выделение отдельных частей из одобренной суммы общим объемом до 50 млрд евро.

Об этом Кулеба сказал во время обращения в Instagram. Глава МИД сказал, что европейские лидеры приняли именно консенсусное решение. "Венгрия является частью этого решения и это очень важно", - сказал Кулеба.

"Не прошла норма о том, что ежегодно нужно снова на Евросовете принимать решение о выделении на следующий год конкретной суммы из этих 50 миллиардов. То есть, мы имеем такой многолетний финансовый инструмент, и проблема преодоления вето исчезла – ее не будет. Это очень позитивно", - сказал Кулеба.

Как отметил глава МИД, сегодня для Европы большой день, потому что она уже второй раз показала лидерство менее чем за два месяца, потому что в декабре изначально были открыты переговоры с Украиной о вступлении. В частности, в Евросоюзе показали, что нет никакой усталости от поддержки Украины и показали президенту РФ Владимиру Путину, что Украина одержит победу.

Также глава МИД убежден, что и "проснется Вашингтон".

"Я думаю, что это будет хороший стимул для дискуссий в Конгрессе", - сказал Кулеба.

Выделение помощи ЕС для Украины

Сегодня на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе главы государства и правительств стран-членов Евросоюза приняли единогласное решение о создании Украинского фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

Это решение поддержали все 27 стран-членов ЕС, в том числе Венгрия, которая с декабря прошлого года блокировала его одобрение.

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