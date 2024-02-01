Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что Венгрия не сможет ветировать выделение отдельных частей из одобренной суммы общим объемом до 50 млрд евро.
Об этом Кулеба сказал во время обращения в Instagram. Глава МИД сказал, что европейские лидеры приняли именно консенсусное решение. "Венгрия является частью этого решения и это очень важно", - сказал Кулеба.
"Не прошла норма о том, что ежегодно нужно снова на Евросовете принимать решение о выделении на следующий год конкретной суммы из этих 50 миллиардов. То есть, мы имеем такой многолетний финансовый инструмент, и проблема преодоления вето исчезла – ее не будет. Это очень позитивно", - сказал Кулеба.
Как отметил глава МИД, сегодня для Европы большой день, потому что она уже второй раз показала лидерство менее чем за два месяца, потому что в декабре изначально были открыты переговоры с Украиной о вступлении. В частности, в Евросоюзе показали, что нет никакой усталости от поддержки Украины и показали президенту РФ Владимиру Путину, что Украина одержит победу.
Также глава МИД убежден, что и "проснется Вашингтон".
"Я думаю, что это будет хороший стимул для дискуссий в Конгрессе", - сказал Кулеба.
Выделение помощи ЕС для Украины
Сегодня на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе главы государства и правительств стран-членов Евросоюза приняли единогласное решение о создании Украинского фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.
Это решение поддержали все 27 стран-членов ЕС, в том числе Венгрия, которая с декабря прошлого года блокировала его одобрение.