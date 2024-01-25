Отмечается, что 24 января канцдер Германии провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вскоре Германия и Украина могут согласовать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

На сайте немецкого правительства отмечается, что 24 января Шольц провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Важную роль в нем занял вопрос "партнерства в сфере безопасности".

"Я предполагаю, что мы в ближайшее время это финализируем... Природа вопроса требует, чтобы мы оба говорили об этом, когда мы вместе завершим работу над документом, а не до того, как он будет завершен. Но у меня есть ощущение, что мы на пороге завершения переговоров", – подчеркнул Шольц.

Он также заверил, что Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Гарантии безопасности: другие новости

В первой половине января 2024 года в Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Тогда было подписано историческое "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности" ("Agreement on Security Cooperation"), которое формализует военное и невоенное сотрудничество Лондона и Киева в долгосрочной перспективе.

Впоследствии посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что аналогичное соглашение с Украиной планируют подписать и Штаты. По ее словам, американский президент Джо Байден лично поставил перед дипломатами задачу достичь с Украиной подобной договоренности.

15 января стало известно, что Канада подготовила соглашение по безопасности с Украиной. Канадский посол в Украине Наталья Цмоц сообщила, что проект соответствующего соглашения уже передан Киеву.

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