Политик вынужден был публично извиниться перед коллегой.

Член городского совета Кракова (Польша) Алисия Щепаньская обвинила своего коллегу Славомира Петшика в том, что он заставлял ее заняться сексом с участником делегации из Львова.

Об этом сообщает Wyborcza.pl.

По словам Щепаньской, это произошло во время неофициальной части визита украинских политиков из Львова. Петшик якобы настаивал, чтобы она вступила в половой контакт с одним из гостей города, заявив, что "совет платит натурой за услуги".

Женщину возмутило предложение коллеги. Она немедленно обратилась к председателю городского совета с требованием расследовать ситуацию. Сейчас это дело передали в дисциплинарный комитет.

В то же время сам Славомир Петшик не скрывает, что подобный разговор был. Однако он отрицает, что хотел склонить коллегу к сексу с участником делегации из Львова. Политику пришлось публично извиниться перед своей коллегой.

"Приношу извинения советнику Щепаньской за то, что во время ужина с делегацией из Львова я использовал неудачные фразы в общении с ней, которые были восприняты как оскорбление", - написал он в Facebook.

При этом имени политика из Львова, который фигурирует в скандале, не называют.

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Автор: Марта Гичко