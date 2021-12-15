Женщина до сих пор не понимает, как включила этот прямой эфир.

В США женщина случайно пригласила отца на прямую трансляцию секса со своим мужем.

Об этом сообщает Independent.

Зрителями прямого эфира стали еще 45 человек. Женщина призналась, что до сих пор не знает, как возникла ситуация с трансляцией. По ее словам, накануне она положила телефон, не блокируя устройство, и случайно нажала не ту кнопку.

Читайте такжеПолицейские занимались сексом в служебном авто, игнорируя вызовы"Я плакала неделю подряд, думая, что моя жизнь закончилась. А мой муж до сих пор думает, что это весело", - сказала она.

В то же время отец почти сразу завершил просмотр. После инцидента он вел себя так, будто ничего и не произошло.

Неизвестно, сколько еще продолжалась бы эта трансляция, если бы не друг пары. Он понял, что эфир включили случайно, поэтому позвонил женщине и прервал его.

Как сообщал УНИАН, во Львове студенты во время онлайн-лекции занялись сексом, не выключив перед этим камеру. Следовательно, за процессом наблюдали одногруппники и преподаватель.

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Автор: Марта Гичко