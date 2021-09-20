Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что включение Разумкова на согласительный совет напоминает скайп-вечеринку.

Пока председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков болеет COVID-19, заседание парламента будут вести его первый заместитель Руслан Стефанчук или же заместитель Елена Кондратюк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков сообщил во время Согласительного совета, к которому присоединился по видеосвязи.

"Пока нахожусь на самоизоляции, будет поручение заместительницы, первому заместителю председателя Верховной Рады о проведении пленарных заседаний, пока я не смогу вернуться к непосредственному их ведению", - сказал председатель парламента.

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Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук говорит, что включение Разумкова на согласительный совет напоминает скайп-вечеринку.

Об этом он сказал на заседании согласительного совета лидеров фракций и глав комитетов парламента.

Сначала согласительный совет открыл председатель ВР Дмитрий Разумков из дома, так как он лечится от коронавирусной болезни. Разумков продолжает вести заседания в онлайн-режиме.

Стефанчук пожелал ему скорейшего выздоровления и при этом напомнил, что ситуация с Разумковым напоминает, что коронавирус продолжается и это "тот случай, когда мы не только ответственны за себя, но и всех, кто находится в нашем парламенте", видимо, намекая на то, что Разумков не вакцинирован.

Стефанчук отметил, что в такой ситуации важно было бы, чтобы в законодательстве предусматривалась возможность проведения заседаний ВР в онлайн-режиме, поскольку на сегодня такая возможность предусмотрена только для работы комитетов. Он сказал: "Чтобы наши эти общения перестали напоминать какие-то скайп-вечеринки и были более приближены к рабочим органам ВРУ".

Он также уточнил у Разумкова по поводу его слов относительно распоряжения о возложении обязанностей в его отсутствие на заместителя и первого заместителя председателя ВР, мол, кто все же будет ключевым. В ответ Разумков заметил, что речь идет о возложении обязанностей по ведению пленарного заседания. По словам председателя ВР, такие полномочия будут и у первого заместителя, и у заместителя, поскольку любой из них может отсутствовать в сессионном зале, тогда другой из них будет вести заседание.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2020 года Разумков болел COVID-19, тогда он работал удаленно.

21 мая 2021 года Разумков рассказал, что еще не вакцинировался от COVID-19, потому что у него есть антитела.

10 сентября спикер сообщил, что снова заболел COVID-19. По его словам, он будет находиться на самоизоляции и работать дистанционно.

Авторы: Надя Пришляк, Таня Поляковская