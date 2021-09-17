Фракция "Слуга народа" пока что такой сценарий не обсуждала.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал возможность отставки Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Об этом он заявил в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".

"У нас есть такая возможность. Это реально абсолютно как сценарий, но по состоянию на сейчас такой сценарий даже не обсуждался в нашей фракции. Это реально с точки зрения инструментария, но мы будем встречаться, искать общие позиции. Если у нас хватит ума на двоих достаточно, то мы этот процесс нормально уладим", - сказал Арахамия.

Как сообщал УНИАН, между Разумковым, его первым заместителем Русланом Стефанчуком и Арахамией произошла дискуссия в прямом эфире из-за законопроекта об олигархах, который был направлен в Венецианскую комиссию.

На вопрос ведущего к Разумкова, соответствует ли действительности информация о якобы давлении на него и возможной отставке, председатель ВР сказал: "что касается давления, ну не знаю. С одной стороны, когда ты находишься на больничном (из-за заболевания коронавирусом - УНИАН), а тебе начинают менять охрану, для кого-то это, пожалуй, было бы давлением. Для меня это не является давлением, потому что я до должности председателя ВР обходился без охраны. Сейчас достаточно просто хожу по улицам, если нужно, общаюсь с людьми. И уверен, что после того, как закончится моя каденция, у меня не будет охраны, так же спокойно буду ходить по улицам и смогу нормально смотреть людям в глаза".

Читайте также"Мне моя работа нравится": Разумков рассказал о своей отставке и "чистках" в Кабмине"Относительно отставки, ходят разговоры, много слухов сегодня в зале ВР, многое до меня доходит. Я говорил и говорю, я за должность держаться не буду. Я пришел на нее, чтобы работать, и буду работать дальше, если мне позволит это делать ВР. Процедуры отзыва председателя ВР с должности - более чем понятные и простые, определенные регламентом, законами, Конституцией... Но я сегодня продолжаю работать как председатель ВР, и в отставку точно не собираюсь", - добавил Разумков.

Арахамия после его слов отметил, что они с председателем ВР в хороших отношениях.

"Я просто хочу небольшой акцент сделать - спикера не выбирают, спикера делегируют, и монобіольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека. Дмитрий Александрович, вам скорейшего выздоровления, ждем вас в Верховной Раде", - заявил председатель фракции "Слуга народа".

Автор: Леся Лещенко