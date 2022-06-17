Также Макрон заявил, что его отношения с Владимиром Зеленским не ухудшились из-за контактов с российской стороной.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

Об этом он заявил телеканалу TF1. Однако такой визит может состояться лишь при определенных "предварительных условиях".

Он отметил, что пока никаких сигналов от Москвы не поступало.

"Для этого нужны предварительные условия, а значит жесты со стороны Путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это принесет пользу", - отметил президент Франции.

Он уточнил, что упомянутые им предпосылки по состоянию на сегодня не выполнены.

"Но я продолжаю с ним общаться, ничего не исключаю", – подытожил он.

Макрон утверждал, что очень часто общался с украинским президентом, сделав около полусотни звонков". Президент Франции добавил, что если он и продолжал говорить с Владимиром Путиным, то иногда даже по просьбе Украины.

Также Макрон заявил, что его отношения с Владимиром Зеленским не ухудшились из-за контактов с российской стороной.

"Я был первым лидером, который принял его между двумя турами (президентских выборов в 2019 году)", - напомнил президент Франции.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон пообещал дополнительно предоставить Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, которые позволят украинским воинам эффективнее защищаться от российской армии. Макрон отметил, что Франция усилит военную поддержку Украины.

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