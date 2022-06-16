Президент Франции отметил, что увидел в Ирпене следы варварства.

Президент Франции Эммануэль Макрон после посещения разрушенного российскими войсками города Ирпень заявил, что Украина должна быть способной одержать победу в войне.

Об этом Макрон сообщил в Twitter.

"Ирпень в Украине. Мы видели опустошенный город и следы варварства. А также героизм украинок и украинцев, которые остановили российскую армию, когда она шла на Киев. Украина сопротивляется. Она должна быть способной одержать победу", - подчеркнул Макрон.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июня, Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис посетили Ирпень.

Они осмотрели разрушенный город и ознакомились с планами по его восстановлению.

Представители Украины рассказали главам государств о преступлениях российской армии, в частности о расстрелах людей, когда они пытались на авто выехать из города.

Издание Rainews.it. со ссылкой на собственные источники пишет, что Париж заинтересован в восстановлении полной территориальной целостности Украины вместе с оккупированным Россией Крымом.

Вместе с тем накануне французский лидер настаивал, что Украина должна пойти на переговоры с Россией.

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