Жданов объяснил, как САУ Caesar помогут ВСУ уничтожать оккупантов.

Украина получила от Франции бесконтактные взрыватели для снарядов САУ Caesar - оружие для уничтожения пехоты в окопах.

По словам военного эксперта Олега Жданова, оно достаточно мощное и используется для поражения пехоты: как открытой, так и скрыто расположенной. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

"Той пехоты, которая сидит в окопах, и открыто расположенной небронированной техники. Для этого и есть этот взрыватель", - подчеркнул Жданов.

Он уточнил: разница лишь в том, что сегодня те снаряды, которые применяют гаубицы Caesar, подрываются методом контакта, то есть либо контакта с землей, либо с целью, в которую они попали. Как поясняет эксперт, переданный дистанционный взрыватель будет подрывать снаряд на определенной высоте, которую там установят. Есть низкое и высокое положение, воздушный подрыв снаряда распространяет осколки сверху вниз - они попадают, в частности, в окоп.

"Зона поражения намного больше и вероятность поражения противника намного выше. Воздушный разрыв придает большую эффективность осколочного фугасного снаряда по отношению к поражению противника", - рассказал Жданов.

Как сообщалось, во Франции изучают возможность передачи Украине дополнительно шести новых САУ Caesar. СМИ предполагали, что о передаче второй партии президент Франции Макрон, возможно, объявит во время своего визита в Украину на следующей неделе. Однако вскоре в Париже опровергли такие планы французского лидера. Там говорят, что дата его визита в Киев пока не определена.