Foreign Policy: Россия медленно и безнаказанно уничтожает крымских татар и их культуру

Все санкции были правильным шагом, но это лишь половина из того, что следовало бы сделать, чтобы заставить Кремль уйти с украинской территории.

Наступление на мусульманских меньшинств стал одной из худших тенденций 21-го века в сфере защиты прав человека. Правительство Китая жестоко расплавляется уйгурами на северо-западе страны из-за их веры и культуры. Около миллиона представителей этноса попали в так называемые «лагеря для перевоспитания».

В Мьянме мусульманское меньшинство было вынуждено бежать в Бангладеш в 2017 году от сожжения деревень, от массовых убийств и изнасилований. Около 750 тысяч представителей народа рохинджа покинули свой дом.

Однако, как пишет Foreign Policy, истории этих народов хотя бы попали в заголовки мировой прессы. В это время еще одно мусульманское меньшинство предстало перед этнической чисткой и не получает внимания, которого оно заслуживает. Это крымские татары. Через пять лет после того, как Россия грубой силой оккупировала Крым, оторвав полуостров от Украины, жизнь 250 тысяч крымских татар развалилась. Им отказывают в трудоустройстве. Крымскотатарский язык, газеты и образ жизни оказались под запретом. Москва делает все, чтобы заставить их уехать с полуострова.

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И это не первый раз, когда крымскотатарский народ переживает преследования. И сегодня Россия, обвиняя его представителей в «экстремизме», снова пытается стереть народ. Издание описывает тяжелую историю крымских татар после 1770 года, когда Екатерина II захватила Крымское ханство, которое существовало в составе Османской империи. Русская царица вторглась на полуостров, захватила ключевые порты и начала процесс политической реорганизации, заменив хана российскими губернаторами. Она поощряла этнических русских переезжать на полуостров, на котором в то время жила четверть миллиона крымских татар, составляя 85% населения. В 1783 году Россия формально аннексировала Крым. И это была первая волна иммиграции крымских татар, 8-10 тысяч которых покинули полуостров. Большинство из них отправились жить в другие части Османской империи.

Издание напоминает и о Крымской войне, которая вылилась для крымских татар болезненными преследованиями. Поскольку Москва обвинила народ в помощи туркам. Началось насаждение русского языка, а города и улицы начали переименовывать по-русски.

«В те времена население Крыма сократилось с 275 тысяч по состоянию на 1850 год до 194 тысяч в 1860-м», - писал историк Алан Фишер в своей книге «Крымские татары».

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Через век после того диктатор СССР Иосиф Сталин уничтожил крымскотатарскую интеллигенцию, которая работала над возрождением языка, культуры и самосознания своего народа. В 1927 году Сталин назвал целый народ «буржуйськими националистами» и отправил крымских татар из Крыма в сибирские трудовые лагеря. Но это было только начало. 75 лет назад 18 мая 1944 года Сталин начал жестокие этнические чистки против крымских татар, массово выселяя их в Узбекистан. Половина его жертв умерли по дороге от болезней и голода. Несколько тысяч смогли сбежать в Турцию и другие страны Европы. Некоторые доехали аж в США.

Крымские татары начали возвращаться в Крым после распада СССР в 1991 году. Чтобы возродить историческое и культурное наследие, они сформировали собственный политический орган – Меджлис. И вот после оккупации Крыма армией России этот орган был запрещен и назван «экстремистским». Москва снова начала жестоко расправляться с народом.

Прошлого декабря Мустафа Джемилев встретился с Американской ассоциацией крымских татар в Нью-Йорке. Выкуривая сигарету одну за другой, он сказал тем, кто бежал в США от преследований еще в 1944 году, что ситуация в родном Крыму очень плохая. Народный лидер выразил страх, что следующее поколение после российского «промывания мозгов» отступит от национальной культуры, языка и веры.

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Другие крымские татары из США сказали Foreign Policy, что они боятся за родственников и друзей в Крыму, которым приходится жить в условиях ежедневной дискриминации. Многие из них потеряли работу и не могут найти другую. Владельцы бизнеса из-за страха перед российским давлением не нанимают крымских татар на работу. Дома и компании, которые принадлежат крымским татарам, обыскивают и захватывают. Отчет Высшей комиссии ООН по правам человека указал, что поведение России на оккупированном украинском полуострове нарушает Четвертую Женевскую конвенцию и ряд международных законов по правам человека. США, ЕС, НАТО и Турция осудили российскую оккупацию Крыма и отказались ее признавать. Все они отмечают, что полуостров принадлежит Украине.

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В прошлом году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала Россию вывести свои войска с этой территории. США и ЕС ввели санкции против Москвы за ее агрессию. Но все это были лишь полумеры. Россия нарушила международный закон. Никто не сделал серьезных шагов в ответ, чтобы заставить российские силы отступить.

Более того, никто ничего не сделал для того, чтобы остановить медленное культурное и этническое уничтожение крымских татар. Вместо этого Запад и его институты, которые были созданы для защиты прав человека, остаются безучастными наблюдателями. Они оставили Крым и крымских татар без справедливости.