Советник руководителя ОП уверен, что РФ лишилась возможности сидеть за цивилизованным столом и вести переговоры с США.

Субъектам Российской Федерации пришло время понять, что уже нет возможности вернуться назад, в январь 2022 года.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в микроблоге Twitter.

"Субъектам из РФ пора понять: у них уже нет опции "Вернуться назад, в январь 2022-го". И переговоров с США и места за цивилизованным столом для них тоже нет. Есть только геноцид в Украине, война, которую они должны проиграть, и трибунал, на котором получат свои пожизненные сроки", - подчеркнул Подоляк.

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Завершение войны в Украине

29 октября президент Владимир Зеленский объяснил, от чего зависит завершение войны, которую начала Российская Федерация, вторгнувшись на территорию суверенной Украины. Президент заявляет, что закончить войну сложно, потому что это зависит от многих факторов, которые все объединены одним принципом - желанием цивилизованного и демократического мира помочь Украине выиграть в войне.

В то же время Зеленский просит Соединенные Штаты Америки предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, танки Abrams и авиацию. Глава государства убежден, что предоставление Украине американских танков станет примером для европейцев также начать передавать танки.

26 октября Зеленский подчеркнул, что Россия должна начать уважать территориальную целостность, суверенитет и границы Украины для налаживания диалога в будущем.

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