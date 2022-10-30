В частности, единственным реалистичным предложением должен быть вывод российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слова министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о якобы готовности РФ обсуждать с Западом "реалистичные предложения" по Украине.

"Единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год", - написал в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Тот, кто действительно стремится к переговорам, не уничтожает энергетическую систему страны, чтобы ее население замерзло зимой, не занимается массовыми казнями гражданских людей, не обстреливает жилые кварталы, не объявляет мобилизацию дополнительных 300 тыс. военнослужащих, не блокирует поставки зерновых, не выдвигает ультиматумов", - отметил спикер.

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Как отмечает Николенко, "заявление Лаврова о готовности к переговорам есть не что иное, как очередная дымовая завеса, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии".

"Пока Россия продолжает совершать преступления в Украине, ответ должен быть один - на поле боя", - подчеркнул спикер.

"Мы благодарны международным партнерам, которые стоят бок о бок с Украиной в ее борьбе за существование. Только совместными решительными усилиями возможно остановить Россию, которая представляет угрозу безопасности не только Европы, но и мира", - заявил Николенко.

Как сообщал УНИАН, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин готов к переговорам по Украине. По его словам, Москва готова говорить с Западом, если он будет обращаться к РФ "с реалистичными предложениями, которые опираются на принципы равноправия и взаимного уважения интересов, направленных на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран в этом регионе".

Похожее заявление сделал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что глава Кремля готов к переговорам с американским лидером Джо Байденом, но для этого США якобы должны "прислушиваться к беспокойствам России относительно гарантий безопасности".

Переговоры Украины с Россией

Напомним, на фоне регулярных поражений российских войск на поле боя после начала полномасштабного вторжения в Украину в России начали активнее заявлять о якобы готовности к проведению переговоров.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин говорит ультиматумами, а его отношением к миру является террор. Он отметил, что Путин "не имеет будущего", поэтому с ним не может быть диалога.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже не раз предлагал стать посредником в украинско-российских переговорах с целью завершения войны. В частности, 21 октября Эрдоган заявил, что продолжит прилагать усилия, чтобы организовать встречу президентов Украины и России для завершения войны, и не теряет надежд на это.

Позже Владимир Зеленский назвал условия, при которых Украина готова вести переговоры с Россией. По его словам, Украина скажет, в каком формате и с кем готова говорить после того, как Россия вернет территории в международно признанных границах от 1991 года.

Недавно Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Россия должна начать уважать территориальную целостность, суверенитет и границы Украины для налаживания диалога в будущем.

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