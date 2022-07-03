Она подчеркнула, что мир не может позволить себе еще одно Минске соглашение.

Неудачно составленное мирное соглашение между Украиной и Россией позволит российскому диктатору Владимиру Путину перегруппировать свои силы и снова перейти в наступление.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщает Journal du Dimanche.

"Украине нужна четкая победа", - заявила Трасс.

Она подчеркнула, что мир не может позволить себе еще одно Минске соглашение.

"Путин ведет себя как ужасный диктатор... Мы все знаем, что плохо составлено мирное соглашение позволит Путину перегруппировать свои силы и вновь перейти в наступление", - заявила она, отвечая на вопрос может ли Европа еще раз столкнуться с компромиссным соглашением, подобным "Мюнхену".

"Мы хотим, чтобы в этот решающий период войны к киевским властям поступила максимальная военная помощь, как в технике, так и в подготовке, чтобы украинская армия могла вести контрнаступление против России", - сказала министр.

Также Трасс рассказала об увеличении расходов на оборону в самой Британии.

"Мы должны увеличить производство военной техники. Это то, о чем недавно напомнил производителям отрасли наш министр обороны. Война в Украине пошатнула нашу безопасность в Европе и сделала мир опаснее, что способствовало росту потребности в вооружении во всех уголках планеты. Например, Британия заключила производственные партнерства с Польшей, Индией и Австралией. Эта война в Украине должна быть как можно короче, но мы должны быть готовы к тому, что она будет долгой. Именно поэтому на этой неделе было жизненно важно, чтобы союзники по НАТО взяли на себя обязательство оказывать Киеву долгосрочную военную поддержку", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Лиз Трасс заявила, что Путин должен потерпеть в Украине окончательное поражение, Россия должна быть сдержана, и такая агрессия больше никогда не должна повториться.

Вас также могут заинтересовать новости: