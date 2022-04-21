Под санкции попали концерн "Калашникова" и командование российской армии, которое отдавало приказы совершать преступления в Украине.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии ввело новые ограничительные меры против Российской Федерации в связи с войной против Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

В частности, после возобновления наступления Путина в Донецкой и Луганской областях и показания разведывательных служб о намеренные бомбардировки критической и гражданской инфраструктуры в Мариуполе, государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Элизабет Трасс сегодня объявила новую волну санкций против 26 физических и юридических лиц - направленных против субъектов из оборонного сектора.

Так, в ответ на продолжение агрессии в Украине, правительство Британии вводит новые ограничительные меры против руководителей в российской армии, которые на линии фронта отдают приказы совершать ужасные действия.

В связи с этим санкции вводятся против командующего 64-й отдельной мотострелковой бригады Азатбека Омурбекова, который причастен к резне в Буче, против командующего воздушно-десантными войсками РФ, генерал-полковника Андрея Сердюкова, командующего Силами специальных операций РФ генерал-майора Валерия Флюстикова, первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Николая Богдановского.

Кроме того, под санкции попали лица, не относящиеся к российским военным, но активно поддерживавшие незаконное вторжение российских войск в Украину. Среди них бывший народный депутат Илья Кива, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров и другие.

Также санкции введены против концерна "Калашникова", Арзамасского машиностроительного завода, холдинга "Военно-промышленная компания", "Государственной транспортной лизинговой компании".

Ранее Bloomberg анонсировал новый пакет санкций Великобритании против РФ. Сообщалось, что правительство премьер-министра Бориса Джонсона координирует свои действия с другими странами G7 и Европейским Союзом. ЕС также должен анонсировать следующий, шестой пакет санкций после того, как завершится второй тур президентских выборов во Франции.

Ранее в апреле Британия ввела санкции против дочерей президента РФ Путина и дочери главы МИД РФ Лаврова.

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