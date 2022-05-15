Глава МИД БРитании Лиз Трасс сообщила, что страны НАТО будут продолжать поддерживать Украину, чтобы помочь ей "вытеснить Россию".

Страны НАТО должны немедленно предоставить Украине артиллерию, обучение военных и необходимый опыт.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс после встречи министров иностранных дел НАТО в Берлине, пишет BBC.

Трасс сообщила, что страны НАТО договорились продолжать поддерживать Украину, чтобы помочь ей "вытеснить Россию".

"Путин должен потерпеть в Украине окончательное поражение, Россия должна быть сдержана, и такая агрессия больше никогда не должна повториться", — заявила Трасс.

"Безопасность Украины должна исходить из ее способности защищать себя. Союзники должны поддержать переход Украины на стандартное для НАТО оборудование, немедленно предоставив артиллерию, обучение и необходимый опыт", - высказала мнение британский министр.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Лиз Трасс заявила, что Британия не успокоится, пока Путин не потерпит неудачу и Украина не победит.

А 3 мая Трасс сообщила, что правительство Великобритании отправляет в Украину 13 бронированных машин для эвакуации людей из районов на востоке страны, которые находятся под обстрелами оккупантов.

В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал продолжать вместе с другими дружественными странами поставлять Украине помощь в вооружении, финансах и гуманитарной поддержке.

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