Вопрос первого контакта между президентами Украины и США будет проработан по дипломатическим каналам.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что дата для первого контакта президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена пока не определена.

Читайте такжеШмыгаль на следующей неделе посетит штаб-квартиру НАТОКак передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в программе "Субботнее интервью" на Радио Свобода.

Министр отметил, что сначала надо договориться о телефонном разговоре президентов, а затем его ожидать.

Кулеба сообщил, что обсудил этот вопрос с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"Господин Блинкен в разговоре ... подчеркнул, что он хотел как можно раньше поговорить с Украиной. Так и произошло на четвертый день его пребывания в офисе. Это политический сигнал о приоритетности Украины и о ее важности для Соединенных Штатов. Мы очень этот сигнал ценим", - отметил глава МИД.

"Я поднял вопрос разговора лидеров, безусловно, ... они должны поговорить. Очевидно, что они поговорят. Но сейчас президент Байден занимается вопросами внутриполитической повестки дня. Мы будем искать дату, когда контакт между ними произойдет. Это дипломатическими путями будет проработано", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что Блинкен заверил его, что США "крепко и твердо будут стоять рядом с Украиной и в противодействии российской агрессии".

Украина на США: сотрудничество после победы Байдена

Как сообщал УНИАН, 1 февраля министр иностранных дел Украины Кулеба и государственный секретарь США Блинкен провели телефонный разговор и договорились сделать более амбициозным партнерство между двумя странами.

Блинкен сказал, что выступает за то, что санкции против России за ее агрессию на Донбассе и в Крыму должны оставаться до полного выполнения Москвой своих обязательств по мирному урегулированию.

Блинкен заверил Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия

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Автор: Виталий Саенко