Зеленский: У ВСУ нет сил вернуть захваченные территории

Похоже, Зеленский намекнул на отход от позиции, что Украина до конца будет бороться за выход к границам 1991 года.

Украинская армия не имеет сил самостоятельно вернуть все оккупированные территории. Киев будет искать дипломатические пути достижения мира.

Об этом в интервью Kyodo News заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что поддержки его страны со стороны партнеров "недостаточно" и призвал НАТО как можно скорее пригласить Киев к переговорам о членстве в Альянсе.

Президент откровенно признал, что ВСУ трудно вернуть силой некоторые оккупированные Россией части страны, включая Крым, который Россия аннексировала в 2014 году:

Видео дня

"У нашей армии для этого не хватает сил. Это правда. Мы должны найти дипломатические решения".

Но также Зеленский отметил, что такие шаги можно будет рассматривать "только тогда, когда мы будем знать, что мы достаточно сильны", чтобы Россия не могла начать новую агрессию против Украины.

Зеленский подчеркнул, что война вступила в "сложный период". Его заявления, похоже, свидетельствуют об отходе от давней позиции, что Украина будет бороться за возвращение всех территорий, захваченных Россией.

Переговоры с РФ - последние новости

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с РФ откладываются по вине "сильных стран". По его словам, начинать мирные переговоры с Россией сейчас нет смысла, поскольку "сильные страны" еще не сформировали четкую позицию относительно будущего соглашения.

Также УНИАН сообщал, что Дональд Трамп якобы планирует добиваться выгодного мира для Украины, за который Киев заплатит своими ресурсами. Такой план озвучил приближенный к Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Вас также могут заинтересовать новости: