Михаил Подоляк отметил, что переговорный процесс замедлился.

Переговоры между Украиной и Российской Федерацией замедлились. Причина заключается в том, что Киев получил доказательства зверств российских военных возле столицы, а РФ начала активные боевых действий на востоке Украины.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода"

"В определенной степени можно говорить, что переговорный процесс идет медленнее. Потому что после Стамбульского коммюнике мы получили абсолютно исчерпывающие материалы о прямых военных преступлениях Российской Федерации в Киевской области: в целом ряде наших городов и поселков. Это - первое, что существенно повлияло на эмоциональный фон", - отметил советник главы ОПУ.

По его словам, второй причиной являются активные боевые действия на востоке Украины.

"Вторая составляющая - у Российской Федерации (кто бы что ни говорил) еще достаточно ресурсов, чтобы проводить активные боевые действия на востоке страны. И они хотят получить определенные тактические победы для того, чтобы показать, что воевать они умеют, чтобы их продолжали бояться", - объяснил Подоляк.

При этом он считает, что пока еще есть шансы на проведение спецраунда переговоров для освобождения людей и украинских военных, которые заблокированы в Мариуполе на заводе "Азовсталь".

"Для нас принципиально было бы забрать людей наших: не только гражданских, но и военных, которые сегодня являются символом несокрушимости Украины. Российская Федерация нацелена на максимальное уничтожение Мариуполя в целом... К сожалению, Российская Федерация пока все это (предложения по освобождению гражданских и военных в городе – ред.) игнорирует, потому что россияне сегодня репутационно все теряют. Поэтому им, в принципе, я так понимаю, нет разницы: убьют ли они тысячу гражданских или 10 тысяч", - подытожил советник главы Офиса президента.

Украинско-российские переговоры в Турции

29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. На этих переговорах Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

После зверств российских военных в Буче процесс остановился. Впрочем, даже несмотря на это, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров с Путиным.

12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской делегацией вернулись в тупик после "провокаций" в Буче. Позже глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия опроверг заявления россиян о том, что Украина якобы отказалась от Стамбульского коммюнике и изменила свою позицию.

24 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что украинская и российская сторона работают над совместной декларацией. В то же время дипломат указал, что окончательное решение за президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости: